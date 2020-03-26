Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады, потому что будет браться совокупность вкладов.

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

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