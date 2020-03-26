Экономика
ИнтерфаксНалог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады, потому что будет браться совокупность вкладов.
— Герман Греф, российский государственный деятельПервый канал 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин назвал дату начала уплаты налогов по доходам от вкладов больше 1 млн рублей
Rambler News Service10:40
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
Россия прекращает авиасообщения с другими странами
Правительство России выдвинуло распоряжение для Росавиации обеспечить с 00.00 27 марта этого года полное прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами.
Общество
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
На Украине предрекли катастрофический рост числа жертв коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса
Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.