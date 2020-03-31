Глава российского правительства Михаил Мишустин дал разъяснения порядка уплаты нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам, сообщает ТАСС. Премьер-министр отметил, что нововведение не будет касаться счетов со ставкой ниже 1%, в том числе зарплатных счетов граждан.

Мишустин дал разъяснения по новому налогу на проценты по вкладам

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