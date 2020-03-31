Экономика

МИР 24МИР 24Мишустин дал разъяснения по новому налогу на проценты по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин дал разъяснения порядка уплаты нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам, сообщает ТАСС. Премьер-министр отметил, что нововведение не будет касаться счетов со ставкой ниже 1%, в том числе зарплатных счетов граждан.
Читать в источнике
Комментировать905

Подробнее о событии

Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Российская газетавчера в 13:50

Мишустин разъяснил порядок уплаты налога с процентов по вкладам

Телеканал 360°31 марта в 07:57

Мишустин назвал доход от процентов, не подпадающий под новый налог

News.ru31 марта в 06:08

Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике

Коммерсантъ31 марта в 07:04

Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм свыше 60 тыс. рублей

ТАСС31 марта в 06:59

Мишустин заверил в отсутствии налогов на проценты с зарплатных счетов

Известия31 марта в 06:27

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

РБК31 марта в 07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Матвиенко предлагает разрешить производство масок без лицензии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает разрешить производство медицинских масок и антисептиков без лицензии на время пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 31 марта в 09:12
Политика

США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:12
Происшествия

В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса

Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
REGNUM 05:57
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.
Говорит Москва 05:52
Политика

Песков оценил прогнозы о пике эпидемии коронавируса в России

В Кремле назвали примерными прогнозы о том, что Россия пройдёт пик пандемии коронавируса к лету.
Life.ru 06:36
Политика

Китай отправил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн

Как уточнили в ведомстве, в груз весом 26 тонн входят различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.
Газета.Ru 08:05
Энергетика

Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $10,54 за баррель.
ТАСС 06:33
Футбол

Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов посоветовал клубу из Виго приобрести своего соотечественника хавбека «Монако» Александра Головина.
Матч ТВ 08:26
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:02
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не появится в российском PS Store

Astera вчера в 05:43
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей.
RT на русском 31 марта в 14:36
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 06:13
Армия и оружие

Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов

Эксперты китайского издания «Sohu» заявили, что тайна технологии производства двигателей НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 охраняется Россией серьезнее, чем ядерные секреты страны.
Военное дело вчера в 03:36
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте дал разрешение военным и полиции стрелять по нарушающим карантин гражданам.
Вести.Ru 06:50
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Общество

В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Ведомости 07:25
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Общество

Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов

Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.
РБК 08:24
Единоборства

Дана Уайт: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об отмене главного боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Спорт-Экспресс 01:29
Общество

В Пулково прибыл самолёт с застрявшими в Дохе петербуржцами

В четверг, 2 апреля, в петербургский аэропорт Пулково прилетел самолёт из Дохи со 128 российскими туристами.
Форпост Северо-Запад 07:54
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Происшествия

Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице

Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
ТАСС 07:38
Происшествия

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Известия 04:50
Политика

«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
BFM.ru 01:08
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM 31 марта в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное