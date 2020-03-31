Экономика
МИР 24Мишустин дал разъяснения по новому налогу на проценты по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин дал разъяснения порядка уплаты нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам, сообщает ТАСС. Премьер-министр отметил, что нововведение не будет касаться счетов со ставкой ниже 1%, в том числе зарплатных счетов граждан.
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъ31 марта в 07:04
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Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
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Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов
Эксперты китайского издания «Sohu» заявили, что тайна технологии производства двигателей НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 охраняется Россией серьезнее, чем ядерные секреты страны.
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина
Президент Филиппин Родриго Дутерте дал разрешение военным и полиции стрелять по нарушающим карантин гражданам.
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Общество
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В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
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Общество
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Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице
Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
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Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
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Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.