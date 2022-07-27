Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, а в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой боевики насильно удерживают в подвале.