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Минфин разъяснил предлагаемые изменения налогообложения работающих за рубежом граждан

Вчера, 26 июля, стало известно, что Минфин подготовил поправку к НК, которая позволит обложить доходы работающих за рубежом сотрудников российских компаний 30-процентным НДФЛ.
Коммерсантъ
Инициатива по уплате налогов россиянами, работающими за рубежом, не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний.
ТК Звезда
Цель новаций Минфина России в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников за рубежом — исключить практику налоговой оптимизации через утрату налогового резидентства или низконалоговые юрисдикции, сообщает пресс-служба министерства.
РИА Новости
Минфин подчеркивает, что в законопроекте никак не затрагиваются ни налоговые ставки по НДФЛ, ни критерии признания физических лиц налоговыми резидентами России.
Интерфакс

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Минфин разъяснил предлагаемые изменения налогообложения работающих за рубежом граждан
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