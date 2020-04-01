Коронавирус

Государственная Дума РФГосударственная Дума РФПострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
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В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

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