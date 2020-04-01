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Киберспорт Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2 Киберспортивная организация Virtus.pro сообщила об открытии второго состава по Dota 2. В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев.

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Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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