Коронавирус
Государственная Дума РФПострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы
Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин разъяснил, в каких случаях граждане могут не платить по кредиту
Российская газетавчера в 23:00
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса
Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Происшествия
В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину
Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге.
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
Технологии
В «Росатоме» стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro сообщила об открытии второго состава по Dota 2. В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Финансы
Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится
Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Политика
В Кремле рассказали о ежедневном тестировании окружения президента
Окружение президента РФ Владимира Путина, включая чиновников, которые сопровождали его при посещении больницы в Коммунарке, ежедневно проходит тестирование на коронавирус.
Политика
Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке
Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Общество
В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя в определенные часы
На всей территории Башкортостана, включая пивные, кафе и рестораны, вводится запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 часов.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Общество
Мосгордума введет штрафы для нарушителей карантина
Московская городская дума в среду, 1 апреля, соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить штрафы за нарушение карантина в столице.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.