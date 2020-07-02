Коронавирус
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
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Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
Кино
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Кавказский узел 30 июня в 16:41
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Спорт
Легкоатлетка Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России
Неоднократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила своего ухода из сборной России.
Газета.Ru 13:38
Общество
В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.
RT на русском 13:11
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Космос
NASA показало съемки солнечной активности
Коммерсантъ 29 июня в 08:26
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
РИА Новости 12:33
Политика
Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Китая в связи с принятием Пекином закона о национальной безопасности Гонконга.
Коммерсантъ 11:23
Энергетика
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Российская газета 09:58
Общество
При необъяснимых обстоятельствах в Ботсване погибли 350 слонов
RuNews24.ru 09:48
Происшествия
Пропавшая в Саратове 16-летняя девушка найдена в Челябинской области
Ребенок был найден вечером того же дня.
REGNUM 09:54
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Космос
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
«Роскосмос» интересуется вопросами безопасности американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, решение которых позволит использовать его для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), приводит ТАСС заявление первого заместителя главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.
Lenta.ru 12:57