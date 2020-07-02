Коронавирус
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
Общество
Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести», написал глава города Михаил Исаев в Instagram.
Аргументы и Факты 13:00
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Наука
Следы древних затопленных поселений обнаружены в Западной Австралии
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии следы ряда полностью затопленных древних поселений возрастом в несколько тысяч лет.
МедиаПоток 08:32
Политика
Албания временно отменила визы для граждан России
Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода.
Российская газета 11:35
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
РБК 12:00
Футбол
В «Динамо Брест» вспышка коронавируса. Федерация отказала в переносе матча
Отмечается, что «Динамо» просило перенести матч со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.
Soccer.ru 12:50
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Армия и оружие
С 2014 года США поставили Украине военную помощь на $490 млн — Хомчак
Киев, 2 июля 2020, 15:22 — REGNUM C 2014 по 2020 годы США поставили на Украину военную помощь на сумму более $490 млн, заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.
REGNUM 08:22
Футбол
Люка Динь попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси»
Согласно сообщениям портала ESPN, 26-летний игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».
REGNUM 13:12
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Экономика
Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
ИА Клерк.Ру 10:19
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Футбол
Булыкин: «Удивило, что на Акинфеева все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.
Sport24.ru 09:48
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Здоровье
Медики добавили в описание коронавируса три новых симптома
Медики продолжают упорно изучать коронавирус. Им удалось вычислить и назвать три новых симптома.
ToDay News Ufa 12:58
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
Общество
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09