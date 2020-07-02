Коронавирус

РБКРБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Подсчитаны потери России от коронавирусных мер

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Потери бюджета России из-за пандемии превысили триллион рублей

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В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

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Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

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Известия12:30

В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

RT на русском13:02
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
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Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести», написал глава города Михаил Исаев в Instagram.
Аргументы и Факты 13:00
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Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR

Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
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Прокуратура требует привлечь Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Следы древних затопленных поселений обнаружены в Западной Австралии

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии следы ряда полностью затопленных древних поселений возрастом в несколько тысяч лет.
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Албания временно отменила визы для граждан России

Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода.
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Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы

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Общество

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
РБК 12:00
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Футбол

В «Динамо Брест» вспышка коронавируса. Федерация отказала в переносе матча

Отмечается, что «Динамо» просило перенести матч со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Армия и оружие

С 2014 года США поставили Украине военную помощь на $490 млн — Хомчак

Киев, 2 июля 2020, 15:22 — REGNUM C 2014 по 2020 годы США поставили на Украину военную помощь на сумму более $490 млн, заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.
REGNUM 08:22
Футбол

Люка Динь попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Челси»

Согласно сообщениям портала ESPN, 26-летний игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».
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Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
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Экономика

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
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При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Булыкин: «Удивило, что на Акинфеева все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.
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Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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Здоровье

Медики добавили в описание коронавируса три новых симптома

Медики продолжают упорно изучать коронавирус. Им удалось вычислить и назвать три новых симптома.
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Авто

Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля

Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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Общество

Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
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Общество

Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
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Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
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