Коронавирус
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
Читать в источнике
Оценить62
Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Футбол
Кашшаи оценил работу судьи в матче «Ростова» и «Краснодара»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу судьи в игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».
ProstoProSport 10:44
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Авто
Продажи Tesla второй квартал подряд превосходят прогнозы
Tesla представила в четверг, 2 июля, отчет по продажам за второй квартал нынешнего года.
Коммерсантъ 11:51
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Киберспорт
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Армия и оружие
В России более 6,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию
Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская поделилась своим мнением по поводу гражданской позиции олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
News.ru 10:58
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В Краснодарском крае, по данным на 30 июня, за сутки коронавирус диагностирован у 60 новых пациентов.
Кубань 24 30 июня в 03:36
Футбол
Стали известны составы «Шеффилда» и «Тоттенхэма» на матч АПЛ
Стали известны составы "Шеффилд Юнайтед" и лондонского "Тоттенхэма" на матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:46
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Политика
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN.
РИА Новости 12:36
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Происшествия
Главный стоматолог Саратовской области подозревается в растрате
Главврач Анатолий Карпович подозревается в совершении 16 эпизодов присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих госорганизации.
Общественное мнение 05:55
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Шоу-бизнес
Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой
Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18
Происшествия
В Севастополе автомобиль рухнул с обрыва на Фиоленте
Вести.Севастополь 10:47
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград 07:21