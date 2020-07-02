Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось
Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.Известиявчера в 12:30
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Mercedes и Honda модернизировали силовые установки к стартам Гран-При, которые были отменены из-за вспышки коронавируса с марта по июль.
Picsnews.net вчера в 12:13
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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
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Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
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«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой
На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».
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Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол
«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Известия 01 июля в 13:58
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Общество
Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер
В июне Ространснадзор провел сотни проверок в российских аэропортах и выяснил, что пассажиры, а также сотрудники аэропортов и авиакомпаний пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями, забывая надевать маски и перчатки.
РБК вчера в 23:48
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
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РИА Новости вчера в 12:43
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Gazeta.SPb вчера в 16:59
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
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Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
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Общество
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb вчера в 06:12
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов
REGNUM вчера в 15:39
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
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Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Армия и оружие
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Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 вчера в 12:51
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30