Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известиявчера в 12:30
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Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news вчера в 04:12
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Костенко возмутилась из-за решения суда по алиментам Тарасова
Gazeta.SPb вчера в 16:59
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Здоровье
Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
За сутки в Алтайском крае выявили еще 73 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 02:07
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
РИА Новости вчера в 21:05
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Экономика
Компании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона
Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона.
REGNUM вчера в 04:46
Общество
Bloomberg: Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года
Аэрокосмическая корпорация Boeing через два года прекратит выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747.
ТАСС вчера в 15:29
Экономика
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Политика
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Новостной фронт вчера в 15:48
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально
Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com вчера в 11:21
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
Происшествия
В Омске ужесточили приговор по делу о гибели пятерых детей
Омский областной суд ужесточил приговор владельцу газозаправочной станции, по вине которого при пожаре погибли пятеро детей.
Российская газета 02:18
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Путешествия
У россиян не осталось денег на отпуск
Половина россиян пожаловались на отсутствие накоплений и нехватку денег на отпуск из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:10
Армия и оружие
Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году
Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ вчера в 22:26
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Goroday.ru вчера в 22:44
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07