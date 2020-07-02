Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
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Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04
Армия и оружие
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
RT на русском 20:15
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02:38
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти опасаются возвращения Донбасса под их контроль, так как после этого им придется искать резервы для восстановления территорий, выплачивать пенсии жителям, а также разбираться в том, кто «герой», а кто «преступник», после чего против последних необходимо будет возбуждать уголовные дела.
Известия 21:42
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Общество
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир города Томари на юге Сахалина тела новорожденной девочки.
ТАСС 20:20
Шоу-бизнес
Центрифуга: Надежда Бабкина рассказала о выходе из комы
Global Look Press Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, какие эмоции испытывала и что видела в момент выхода из комы, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 21:15
Шоу-бизнес
Друг Харламова описал его реакцию на травлю после фильма «Текст»
Артур Джанибекян уверен, что супруг Асмус "держался супермолодцом" Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян рассказал о том, что его близкий друг Гарик Харламов сильно переживал из-за травли его супруги после ее съемок в фильме "Текст".
АМИТЕЛ 19:35
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Специалисты определили, что дермальные зубчики, которые находятся на глазах китовых акул, – это полноценные зубы.
ToDay News Ufa 15:19
Происшествия
Toyota сбила 7-летнего мальчика в Южно-Сахалинске
ДТП с участием юного пешехода произошло в Южно-Сахалинске накануне днем, 2 июля.
АСТВ 20:45
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Игры
Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3
Megaobzor.com 03:07
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Армия и оружие
Израильские самолёты были замечены в небе за несколько часов до взрыва на иранском ядерном объекте. Видео
Avia.pro 17:24
Политика
В Сенате США хотят обязать Трампа раскрыть заграничную собственность
Ранее попытка получить доступ к экономической отчётности Дональда Трампа предпринималась через Верховный суд США.
REGNUM 17:21
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Авто
Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus
В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа.
Letnews.ru 09:10
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Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру 00:58
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU вчера в 09:22
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Армия и оружие
В США заметили увеличение числа российских подлодок в Атлантике
В США заметили увеличение числа принадлежащих России подводных лодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 11:04
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Экономика
Главы четырёх районов Забайкалья заплатят штрафы за нарушение бюджетного законодательства
Главы четырёх районов Забайкальского края оштрафованы на 10 тысяч рублей за нарушение бюджетного законодательства – принятия на районы обязательств сверх доведённых лимитов, сообщается 3 июля на сайте минфина региона.
Чита.Ру 21:35
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
REGNUM вчера в 22:47
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21