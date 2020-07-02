Экономика

РБКРБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
Читать в источнике
Комментировать113
Владимир Колычев
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.
Известиявчера в 12:30

Подробнее о событии

Бюджетный дефицит по итогам этого года составит 5% ВВП: неоднозначно

ПРАЙМ04:09

Минфин увеличит госзаимствования почти на 2,7 трлн руб. до 5 трлн

Эхо Москвывчера в 20:08

В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

RT на русскомвчера в 13:02

Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году

РИА Новостивчера в 14:05

В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

ТАССвчера в 12:33

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Известиявчера в 12:30

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

РБКвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
11
Гаджеты

LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток

Piter.tv 01:32
12
Общество

Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»

РБК 04:27
161
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
29
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
548
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3K
Общество

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

REGNUM 04:46
3
Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
695
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
663
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

В качестве доказательства фронтмен представил на YouTube-канале группы новый клип на песню «Фотосессия».
Live24 02:00
45
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
562
Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
8
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,5K
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
116
Здоровье

В Свердловской области за сутки умерли семь человек с коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки зарегистрированы семь смертельных случаев среди пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Политсовет 03:45
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
ТАСС 03:23
42
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
359
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
7
Здоровье

Невролог назвал причины возникновения мигрени

Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
Доктор Питер 02:58
1
Здоровье

Врач сообщил о полезных свойствах крапивы

В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград вчера в 07:21
77
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
63
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции

Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года.
ТАСС 04:27
Общество

В США ликвидировали автономную зону Сиэтла

Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
210
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях Сергей Шнуров опубликовал романтическое видео с супругой Ольгой Абрамовой.
Экспресс газета 01:01
9
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
392
Единоборства

Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым

RT на русском 03:22
1
Кино

Продюсер «Лиги справедливости» опроверг обвинения против Джосса Уидона

Газета.Ru вчера в 08:35
1
Футбол

Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»

Российская газета 01:54
Политика

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
36
Общество

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
РБК 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное