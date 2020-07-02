Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
Читать в источнике
Оценить94
Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 12:15
Наука
Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными
В серии из пяти исследований, в которые вошли женщины и мужчины, девочки и мальчики (в возрасте девяти и десяти лет), ученые постоянно находили доказательства неявного стереотипа, чаще связывающего гениальность с мужчинами, чем с женщинами.
Машины и Механизмы 12:39
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 07:40
Политика
Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента сообщил, что фундаментом для лучшего будущего России будет новая редакция конституции.
Южный Федеральный 20:24
Армия и оружие
Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году
Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ 22:26
Технологии
Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения
На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.
Общественная служба новостей 18:37
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Общество
Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32
Политика
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30
Культура
Новозыбковская «поющая» беседка победила в конкурсе «Культурный след»
Труд (Клинцовский район) 04:45
Армия и оружие
В Подмосковье стартовал «Танковый биатлон» АрМИ-2020
Всего в отборочном этапе примет участие 7 команд, а для организации проведения конкурса задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.
ИА Красная Весна 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер 15:06
Здоровье
Страшные цифры борьбы с COVID-19 озвучил глава Склифа
Более прискорбные цифры Петриков назвал, дойдя до тяжело болеющих пациентов, которых пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Live24 14:25
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru 01:50
Здоровье
Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей
В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
UfacityNews.ru 01:59
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
Футбол
В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR
После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.
Vprognoze.ru 22:09
Фигурное катание
Чемпион мира среди юниоров Ерохов ушел из группы Тутберидзе к Буцаевой
Sport24.ru 18:41
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Общество
В США за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Вашингтон, 3 июля 2020, 05:33 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — около 55 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
REGNUM 22:33
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 09:57
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru 19:55
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК 05:13