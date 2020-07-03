Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
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Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
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Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Общество
Правительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест
Правительство России выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в регионах, меры позволят трудоустроить 80 тыс. человек.
РБК 08:31
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ вчера в 07:09
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
Армия и оружие
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16
В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
Российская газета 04:23
Происшествия
Renault подбил Lamborghini на Коломенской улице
Мегаполис онлайн 17:00
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com 07:29
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Футбол
Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings 15:53
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 09:57
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Экономика
Фондовые индексы США закрылись ростом на статистике по безработице
Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ 16:38
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Политика
В команде Трампа нашли «козла отпущения»
В попытках нагнать своих соперников из Демократической партии США команда действующего главы Белого дома Дональда Трампа нашла «козла отпущения», который, может быть ответственен за провальную предвыборную встречу американского президента с последователями в городе Талса (штат Оклахома).
Lenta.ru 18:31
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На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52