Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБКРБК

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.В источнике
Владимир Колычеврусский писатель
Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
С чего всё началось

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.
Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии

В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

ТАССвчера в 12:33

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

РБКвчера в 14:06

Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году

РИА Новостивчера в 14:05

Минфин увеличит госзаимствования почти на 2,7 трлн руб. до 5 трлн

Эхо Москвы20:08

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Известиявчера в 12:30

В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

RT на русскомвчера в 13:02

Антикризисный пакет России из-за коронавируса составил около 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 12:42
Реклама

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ruвчера в 11:17
277
Реклама

Аким Восточно-Казахстанской области рассказал, что может сдержать распространение коронавируса

"Как показывает практика, только ограничительными мерами можно сдержать распространение коронавирусной инфекции", - приводит слова Ахметова Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказавчера в 02:08
Реклама
Реклама
Реклама

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Команда ученых воспользовалась новым методом поиска аномалий, которые в физике частиц называют «бампами» (англ. bump), на фоне других зафиксированных продуктов столкновения (событий) пучков протонов, разогнанных в Большом адронном коллайдере до энергии 13 тераэлектронвольт.
Lenta.ruвчера в 05:52
32

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ruвчера в 10:28
114
Реклама

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая.
РБКвчера в 16:14
17
Реклама

Краевые МФЦ стали предоставлять ещё больше очных услуг

На втором этапе расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы» гражданам стали доступны услуги замены паспортов по достижению 20 лет и смене персональных данных, получение некоторых детских выплат, а также полный пакет услуг для многодетных семей, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
АиФ Владивосток20:02
Реклама

Новый патч добавил в Dota 2 анонимный режим

Анонимный режим скрывает никнеймы и аватары всех пользователей от игрока, кроме тех персонажей из его списка друзей, а также «скрытым пользователям» нельзя больше отправлять сообщения.
Inc-news.ruвчера в 07:17
Реклама
Реклама