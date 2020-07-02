Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известиявчера в 12:30
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок «Бригады»
РИА Новости вчера в 10:05
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Кино
Три художественных фильма снимут в Твери
Глава Твери Алексей Огоньков подписал три постановления о проведении съемок художественных фильмов на областного центра.
Tvtver.ru 03:15
Армия и оружие
В Казахстане открыли монумент Назарбаеву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.
РИА Новости 03:42
Общество
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места.
Lenta.ru 03:21
Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
Политика
Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой
Посол напомнил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до того — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке.
РБК 03:25
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Армия и оружие
Российские военные испытали ядерную крылатую ракету «Буревестник»
Военное дело вчера в 07:25
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Авто
«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович рассказала об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович («Папины дочки») рассказала об угрозах, поступивших ей в инстаграм из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Культуромания вчера в 14:29
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Общество
101 человек заболел коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 3 июля в Саратовской области у 6 746 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 3 680 человек, в том числе 111 пациентов за сутки побороли недуг.
Kursk.com 02:56
Общество
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Общество
В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявлено 92 новых случая коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 3 июля составляет 9888.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалев заявил, что характеристики боевого модуля самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные войска, но и корабли Военно-морского флота России.
Военное дело 02:04
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Общество
Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для «удаленки»
Как указано в докладе, только 12% преподавателей считают, что дистанционный формат не сделал работу более трудоемкой, остальные заявили о росте методической нагрузки и интенсивности учебной работы.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»
В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Экономика
«Аэрофлот» планирует не выплачивать дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов за 2019 год.
ГЛАС.RU 03:30
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20