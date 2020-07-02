Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.

с чего всё началось

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

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