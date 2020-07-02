Экономика

РБКРБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Владимир Колычев
Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

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ПРАЙМ12:42
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У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

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Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

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Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
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Эксперт: почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы

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На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

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В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

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Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

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В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

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Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
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Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Салютом отметили в Саратове присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести».
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«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

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