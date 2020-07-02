Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
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Политика
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
Общество
До +39° поднимется температура воздуха в Краснодарском крае
Температура воздуха достигнет +39 градусов.
Ясно 10:10
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
Политика
Эксперт: почти половина голосов за поправки к Конституции были сфальсифицированы
Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы.
Znak.com 06:27
Армия и оружие
На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26
Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»
В Туле подвели итоги викторины «Наша Конституция», которая проводилась на территории региона с 25 июня по 1 июля.
АиФ Тула 14:11
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Кино
Apple заплатила 120 миллионов за фильм с Уиллом Смитом
Как отмечает издание Collider, стоимость сделки оценивается в 120 миллионов долларов.
Kinonews.ru 11:20
Общество
В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой
Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
РБК 15:55
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 3:0 (2-й тайм)
Lenta.ru 15:31
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
Общество
В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей.
РИА Новости 14:38
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Салютом отметили в Саратове присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести».
Известия 15:39
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Авто
В России наблюдается дефицит автомобилей
Связано это с простоем мощностей многих автопроизводителей из-за пандемии коронавируса.
Общественная служба новостей 30 июня в 04:01
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39