Коронавирус
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известия12:30
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Инфраструктуру под пилотируемую «Ангару» построят в 2025 году
Продолжение строительства стартовой инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты "Ангара" до 2025 года связано с необходимостью ее подготовки к пилотируемому пуску, пояснили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
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Коммерсантъ 02:48
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"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
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