Ввести отрицательные ставки по вкладам людей в долларах, евро, иенах и другой валюте предложили российские банки. Такая мера позволит банкам увеличить доходы и лишит вкладчиков возможности зарабатывать на процентах по валютным депозитам.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.

Общество В МЧС прокомментировали запрет курения на балконах В МЧС прокомментировали новые изменения в правилах противопожарного режима, который начинает действовать на территории России с первого октября, сообщает РБК.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

Спорт Фетисов оценил вероятность неучастия сборной России в Олимпиаде-2020 Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, высказался о возможном отстранении сборной России от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Хоккей Журналист Sportsnet: у Бурдасова пятизвёздочный бросок с кистей Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился впечатлением от игры российского нападающего Антона Бурдасова, который пытается пробиться в состав «Эдмонтон Ойлерз», находясь в тренировочном лагере команды.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Происшествия Установлен убийца настоятеля российского монастыря Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.

Автоспорт Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят досрочно закончил первую свободную практику на домашнем этапе Гран-при России.

Политика На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.

Происшествия В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.

Происшествия На трассе «Таврида» грузовик сбил балки строящегося путепровода Балки обрушились на кабину грузовика, но водитель не пострадал. Инцидент произошел на закрытом для движения транспорта участке трассы.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Армия и оружие ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.

Культура Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.