Финансы

РБКРБКМинфин решил избавить российские банки от валютных активов

Ввести отрицательные ставки по вкладам людей в долларах, евро, иенах и другой валюте предложили российские банки. Такая мера позволит банкам увеличить доходы и лишит вкладчиков возможности зарабатывать на процентах по валютным депозитам.
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ТАСС25 сентября в 04:38

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
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