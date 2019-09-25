Финансы
РБКМинфин решил избавить российские банки от валютных активов
Ввести отрицательные ставки по вкладам людей в долларах, евро, иенах и другой валюте предложили российские банки. Такая мера позволит банкам увеличить доходы и лишит вкладчиков возможности зарабатывать на процентах по валютным депозитам.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Политика
Зеленский отверг сообщения о давлении Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что тот не давил на него во время июльского телефонного разговора, как это преподнесли некоторые американские СМИ.
Московский Комсомолец 14:48
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Футбол
Гончаренко хочет дать шанс молодежи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:56
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
По данным портала, «Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям».
REGNUM 13:13
Происшествия
Российский траулер загорелся в Норвегии
Возгорание произошло на борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс).
ТАСС 05:39
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика
Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ
В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Футбол
«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса
Красноярский «Енисей» уступил петербургскому «Зениту» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России и извинился перед фанатом, который получил бы секс с девушкой в случае положительного исхода игры.
Lenta.ru 15:00
Шоу-бизнес
Бузова в Чите не собрала полный зал на шоу «Принимай меня»
Чита.Ру вчера в 06:25
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Авто
В России появится новая автомобильная марка
Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
Pnzdrive вчера в 15:41
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Армия и оружие
В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform 10:35
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10