Финансы

РБКРБКМинфин решил избавить российские банки от валютных активов

Ввести отрицательные ставки по вкладам людей в долларах, евро, иенах и другой валюте предложили российские банки. Такая мера позволит банкам увеличить доходы и лишит вкладчиков возможности зарабатывать на процентах по валютным депозитам.
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Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

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Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам

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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

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В ЦБ России допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

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24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
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АЛРОСА покупает бриллиантовый «Кристалл» Смоленска

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REGNUM 00:05
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К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов

В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России.
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Опубликовано видео потасовки Стивенса и Родригеса в отеле

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Треть россиян делает домашние заготовки на зиму, однако эта доля за последние годы уменьшилась.
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25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
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Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR

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РИА Новости 24 сентября в 08:00
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Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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