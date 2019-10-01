Экономика

РБКРБКМинфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
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Налоги с богатых россиян захотели собирать по-новому

Lenta.ru03:19

Минфин ужесточает условия налогообложения для обеспеченных россиян

Фонтанка.Ру02:14

Минфин предложил изменить принципы налогообложения богатых россиян

Эхо Москвы03:03

Минфин ужесточит условия налогообложения для богатых россиян

ФедералПресс02:54

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru02:51

Минфин ужесточает подход к налогообложению богатых россиян

News.ru03:07

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК02:00
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Сомали

News.ru вчера в 05:32
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Армия и оружие

В России начинается осенний призыв

Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 17:19
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Происшествия

Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

ТАСС 03:23
Происшествия

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Вести.Ru 02:25
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Здоровье

Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин

Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Авто

УАЗ выпустил грузовик «Профи» в виде самосвала

Как сообщает пресс-служба предприятия, линейку грузовиков УАЗ «Профи» пополнил самосвал, который был разработан совместно с ООО «Авто-Фургон».
SpeedMe вчера в 16:30
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Экономика

Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Политика

Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
RT на русском 02:36
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Авто

Коллекцию автомобилей сына африканского диктатора продали на аукционе

На аукционе Bonhams в Швейцарии проданы 25 автомобилей, принадлежавших вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодорине Нгеме Обиангу.
FormaCar вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге

Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru вчера в 03:08
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
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Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru вчера в 15:46
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Политика

В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Недвижимость

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

Несколько крупных российских банков с 1 октября уменьшают ипотечные ставки, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:32
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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