Экономика

РБКРБКМинфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
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Минфин ужесточает подход к налогообложению богатых россиян

News.ru03:07

Минфин предложил изменить принципы налогообложения богатых россиян

Эхо Москвы03:03

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru02:51

Минфин ужесточит условия налогообложения для богатых россиян

ФедералПресс02:54

Минфин ужесточает условия налогообложения для обеспеченных россиян

Фонтанка.Ру02:14

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК02:00
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Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
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Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
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Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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ТАСС вчера в 09:03
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Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова

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Газета.Ru вчера в 07:28
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Москва достигла «барического дна»

Lenta.ru 02:21
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«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
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Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
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Медведь напал на мужчину в Забайкалье

Чита.Ру вчера в 20:31
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
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Российская газета вчера в 08:03
Авто

Коллекцию автомобилей сына африканского диктатора продали на аукционе

На аукционе Bonhams в Швейцарии проданы 25 автомобилей, принадлежавших вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодорине Нгеме Обиангу.
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Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
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В конце 2017 года по аналогичному обвинению в Таиланде был задержан житель Иркутска – тогда сообщалось, что тайское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет или внушительного штрафа.
Уральский меридиан 01:35
Авто

Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России

Дебютировавший осенью на автосалоне в Париже Toyota RAV4 предложат в России в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
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Название альбома отсылает слушателей к революционной поэме Блока "12".
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Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
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Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах

С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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