Экономика
РБКМинфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
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Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Армия и оружие
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество
Москва достигла «барического дна»
Lenta.ru 02:21
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Происшествия
Медведь напал на мужчину в Забайкалье
Чита.Ру вчера в 20:31
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Финансы
За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%
Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM вчера в 03:19
Политика
Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
Авто
Коллекцию автомобилей сына африканского диктатора продали на аукционе
На аукционе Bonhams в Швейцарии проданы 25 автомобилей, принадлежавших вице-президенту Экваториальной Гвинеи Теодорине Нгеме Обиангу.
FormaCar вчера в 10:10
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Екатеринбуржцу грозит 10 лет тайской тюрьмы за сувенирные деньги
В конце 2017 года по аналогичному обвинению в Таиланде был задержан житель Иркутска – тогда сообщалось, что тайское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет или внушительного штрафа.
Уральский меридиан 01:35
Авто
Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России
Дебютировавший осенью на автосалоне в Париже Toyota RAV4 предложат в России в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
Автоновости дня 01:06
Музыка
Рэпер Face выпустил новый альбом «12»
Название альбома отсылает слушателей к революционной поэме Блока "12".
Молодежная газета (Уфа) вчера в 23:24
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Вступил в силу запрет хостелов в жилых домах
С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.
Коммерсантъ 02:08