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Футбол ФК «Химки» может отказаться от перехода в РПЛ Химки, Московская область, 21 мая 2020, 10:41 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» не будет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), если не будут найдены инвесторы до конца мая.

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