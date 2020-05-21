Коронавирус

РБКРБКМинфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.
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Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Деловое.ТВ06:07

Застрявшие за границей россияне могут стать нерезидентами в России. Им придется платить больше налогов

Банки Сегодня04:35

Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

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Минфин не стал менять правила налогового резидентства из-за COVID-19

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РБК02:28

Россиянам, которые не могут вернуться из-за границы, а также иностранцам в России, грозит новый налог

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Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
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В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
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У вице-мэра Воронежа подтвержден предварительно коронавирус

Анализ на COVID-19 дал положительный результат у заместителя главы города Людмилы Бородиной, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в четверг, 21 мая.
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В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
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Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли

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