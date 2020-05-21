После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.

с чего всё началось

В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 60

Здоровье Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день. 74

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 426

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 526

Здоровье Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. 20

Общество В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки» Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина. 12

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 9

Политика Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 370

Происшествия Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. 151

Финансы Рубль вырос по отношению к доллару и евро Курс рубля показал рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов в четверг, согласно данным Московской биржи, передает Газета.ru. 105

Общество Forbes перечислил богатейших российских наследников Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. 142