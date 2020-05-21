Другой собеседник утверждает, что уже в конце марта стало понятно, что есть реальная проблема с закрытыми границами, и на одном из совещаний предлагалось сделать исключение для 2020 года при определении налогового резидентства и не учитывать дни в вынужденной самоизоляции в другой стране.

с чего всё началось

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