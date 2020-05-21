Коронавирус
РБКМинфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.
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с чего всё началось
После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.Forbes00:21
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Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
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В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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RT на русском вчера в 10:24
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Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
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15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
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Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая
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Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Интерфакс 08:32
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Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 10:55
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Ревизор.ру вчера в 03:55
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Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
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Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
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РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
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Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
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«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
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