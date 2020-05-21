После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.

с чего всё началось

В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 22

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 23

Политика Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок.

Политика СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 889

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 23

Экономика В правительстве передумали создавать госкорпорацию «Росшельф» В правительстве решили отказаться от создания госкорпорации "Росшельф", а координацию проектов на российском шельфе могут передать одному из институтов развития.

Финансы Силуанов опроверг отмену бюджетного правила Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 431

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 539

Общество В лесу под Челябинском нашли десятки иномарок В Челябинской области на участке рядом с озером Смолино местный житель обнаружил десятки новых автомобилей марки Toyota Camry, сообщает портал «74.ru». 1,8K

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 56