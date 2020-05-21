Коронавирус
Деловое.ТВМинфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Минфин не будет вносить изменения в правила налогового резидентства из-за коронавируса. Так многие бизнесмены, оказавшиеся за границей дольше, чем планировали, могут стать резидентами. Напомним, по закону налоги выплачивают те, кто находится в стране 183 дня в течение 12 месяцев.
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с чего всё началось
Другой собеседник утверждает, что уже в конце марта стало понятно, что есть реальная проблема с закрытыми границами, и на одном из совещаний предлагалось сделать исключение для 2020 года при определении налогового резидентства и не учитывать дни в вынужденной самоизоляции в другой стране.Forbes00:21
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Армия и оружие
В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию
Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари продемонстрировал видеоматериалы, доказывающие военное вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.
Дни.ру 13:54
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Политика
Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве
В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.
Интерфакс 12:36
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Напомним, Кузяев является воспитанником «Зенита». За основной состав клуба он выступает с 2017 года.
Vprognoze.ru 03:50
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Общество
Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск российской компании Ontarget, занимающейся разработкой тестов для оценки персонала, о блокировке видеохостинга YouTube на территории России, пишет Коммерсантъ.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:08
Общество
Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае
В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
Происшествия
Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
Обозреватель Врн 06:25
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти 24 июня
Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы предложено провести 24 июня.
Тульская служба новостей вчера в 07:39
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Общество
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В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
Российская газета 11:15
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru 19 мая в 09:22
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Здоровье
50 аппаратов ИВЛ получит госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге
На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях.
ТагилСити.ру 13:01