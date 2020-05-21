Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Минфин не будет вносить изменения в правила налогового резидентства из-за коронавируса. Так многие бизнесмены, оказавшиеся за границей дольше, чем планировали, могут стать резидентами. Напомним, по закону налоги выплачивают те, кто находится в стране 183 дня в течение 12 месяцев.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

Другой собеседник утверждает, что уже в конце марта стало понятно, что есть реальная проблема с закрытыми границами, и на одном из совещаний предлагалось сделать исключение для 2020 года при определении налогового резидентства и не учитывать дни в вынужденной самоизоляции в другой стране.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Застрявшие за рубежом россияне рискуют сменить налоговое резидентство

Новые Известия08:12

Forbes: Минфин не изменит правила налогового резидентства из-за коронавируса

Коммерсантъ06:53

Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

Forbes00:21

Застрявшие за границей россияне могут стать нерезидентами в России. Им придется платить больше налогов

Банки Сегодня04:35

Минфин не стал менять правила налогового резидентства из-за COVID-19

RuNews24.ru03:01

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

РБК02:28

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Деловое.ТВ06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Армия и оружие

В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари продемонстрировал видеоматериалы, доказывающие военное вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.
Дни.ру 13:54
2
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
599
Общество

Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме

Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
5,9K
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
1,5K
Политика

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
568
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
2,8K
Шоу-бизнес

Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода

Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
14
Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
117
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.
Интерфакс 12:36
869
Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
61
Футбол

Кузяев хочет перейти в европейский клуб

Напомним, Кузяев является воспитанником «Зенита». За основной состав клуба он выступает с 2017 года.
Vprognoze.ru 03:50
1
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
23
Культура

Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»

Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
7
Общество

Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск российской компании Ontarget, занимающейся разработкой тестов для оценки персонала, о блокировке видеохостинга YouTube на территории России, пишет Коммерсантъ.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:08
1,6K
Общество

Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае

В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
4
Происшествия

Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes

Обозреватель Врн 06:25
14
Авто

Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным

Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
14
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти 24 июня

Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы предложено провести 24 июня.
Тульская служба новостей вчера в 07:39
5,1K
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
59
Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
78
Общество

Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
Российская газета 11:15
1
Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru 10:20
319
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
1,9K
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru 19 мая в 09:22
32
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
24
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Вести.Ru 10:50
73
Кино

Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана

Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
1
Политика

Россия открыла доступ к архивам о предыстории Второй мировой войны

ТК Звезда 11:36
2
Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
1,5K
Здоровье

50 аппаратов ИВЛ получит госпиталь для ветеранов в Екатеринбурге

На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях.
ТагилСити.ру 13:01
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное