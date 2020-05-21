Другой собеседник утверждает, что уже в конце марта стало понятно, что есть реальная проблема с закрытыми границами, и на одном из совещаний предлагалось сделать исключение для 2020 года при определении налогового резидентства и не учитывать дни в вынужденной самоизоляции в другой стране.

с чего всё началось

Минфин не будет вносить изменения в правила налогового резидентства из-за коронавируса. Так многие бизнесмены, оказавшиеся за границей дольше, чем планировали, могут стать резидентами. Напомним, по закону налоги выплачивают те, кто находится в стране 183 дня в течение 12 месяцев.

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