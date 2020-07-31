Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ньюс-НН
Ньюс-НН

Минфин решил продлить нулевую ставку по выплатам дивидендов за рубеж

Как пишет infox.ru, после переговоров с представителями бизнеса, Минфин принял решение продлить нулевую ставку по выплатам дивидендов оффшорным компаниям до 2024 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.
РБК23:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

«Продолжат дербанить Россию»: экономист оценил политику Минфина

Московский Комсомолец09:07
Коммерсантъ

Минфин отложил до 2024 года запрет на вывод в офшоры дивидендов без налогов

Коммерсантъ01:59
Lenta.ru

Россиянам разрешили еще три года выводить деньги в офшоры

Lenta.ru08:28
Forbes

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

Forbes05:03
Царьград

Вам - рост налогов, избранным - особые условия: Как «продолжают дербанить Россию», показал Пронько

Царьград04:30
News.ru

Россиянам разрешили выводить деньги в офшоры до 2025 года

News.ru09:32
РБК

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

РБК23:01

57 млн дуэлей и 14 млн хайку: первая статистика игроков Ghost of Tsushima

Sony поделилась статистикой игроков за первые 10 дней после выхода Ghost of Tsushima, рассказав о самых интересных показателях самурайского экшена: 156,4 млн противостояний 57,5 млн дуэлей 139,4 млн врагов, упавших от страха 810,3 млн лет путешествий на лошади 16,2 млн посещений горячих источников 14,2 млн сочинённых хайку 28,1 млн исполненных на флейте композиций 17,1 млн пройденных испытаний с бамбуком 37,5 млн святынь посещено 8,8 млн раз лис погладили 15,5 млн фотографий снято.
Игромания.ру12:10

Экономист Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

Вариант инвестиций в криптовалюту Хазин раскритиковал, назвав их очень рискованными, ведь ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют.
Экономика сегоднявчера в 03:50

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
65

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс12:30
2