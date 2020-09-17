Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.

С чего всё началось Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РБК вчера в 12:58