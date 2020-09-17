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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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Силуанов: военным проиндексируют зарплаты в 2021 году

Московский Комсомолец06:42
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РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
РИА Новости07:13
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Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения

Компания Hyundai официально показала кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации, который выйдет на рынок как в стандартном варианте исполнения, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с потребностями клиентов рынков различных стран.
32CARS.ru23:21
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн

В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают, что глава Клинского района Подмосковья и ее супруг бывший прокурор Тульской области владеют заграничной недвижимостью на сумму почти 100 млн рублей.
РЕН ТВ15 сентября в 06:02
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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