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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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Московский Комсомолец

Силуанов: военным проиндексируют зарплаты в 2021 году

Московский Комсомолец06:42
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Эхо Москвы05:14
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58
Известия

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,2K

Фельдшер, оставившая пациента в другом городе, получила выговор

Фельдшер Клинической станции скорой медицинской помощи в Волгограде получила дисциплинарное взыскание после того, как оставила больную на улице города Волжского, куда ее привезли для госпитализации.
Российская газета07:04
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
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Кирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»

Московское "Динамо" играет с перепадами, поэтому существует определенная тревога за результат в матче с грузинским "Локомотивом" в квалификационном раунде футбольной Лиги Европы, заявил РИА Новости экс-форвард сборных СССР, СНГ, России и "Динамо" Сергей Кирьяков.
РИА Новости06:33

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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