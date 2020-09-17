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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58
Известия

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
Комсомольская правда

Минфин сократит траты на зарплаты чиновникам и вооружение

Комсомольская правда23:29
Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Serviceвчера в 12:20

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости03:29
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Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
REGNUM02:56
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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