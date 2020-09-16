В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Происшествия В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой» Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу. 14

Политика В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией Ван И отметил попытки некоторых стран оказать давление на Россию и Китай, проводя политику "психологического террора" и руководствуясь лишь своими интересами. 75

Политика МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями. 6

Экономика ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. 8

Общество Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".

Общество Четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки В Кузбассе за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре пациента. Об этом утром 15 сентября сообщил оперативный штаб области. 557

Экономика В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек. 5

Футбол Мостовой раскритиковал игру московского «Спартака» при Тедеско Известный в прошлом футболист Александр Мостовой подверг критике работу наставника "Спартака" Доменико Тедеско, информирует "Матч ТВ".

Происшествия Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. 1K

Футбол Слуцкий подверг критике новый формат Кубка России Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о новом формате Кубка России по футболу. 2

Футбол Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя» Форвард ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча и ещё одну встречу условно. Другие участники потасовки также получили наказания.