Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Минфин сократит траты на зарплаты чиновникам и вооружение

Комсомольская правдавчера в 23:29

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Serviceвчера в 12:20

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

РИА Новостивчера в 15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7414 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Происшествия

Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

РИА Новости вчера в 09:08
4,8K
Здоровье

В Тюмени поликлиники изменили режим работы для разгрузки очередей

Для разгрузки очередей в медучреждениях организовали фильтры, разделив вход для здоровых пациентов и тех, у кого имеются признаки ОРВИ.
АиФ Тюмень 15 сентября в 22:47
8
Общество

Дым от лесных пожаров на западе США достиг севера Европы

РБК вчера в 19:59
1
Космос

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Live24 14 сентября в 04:41
42
Игры

Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI

В рамках презентации Sony компания Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI.
Игромания.ру вчера в 17:50
4
Происшествия

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс вчера в 23:02
14
Политика

В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией

Ван И отметил попытки некоторых стран оказать давление на Россию и Китай, проводя политику "психологического террора" и руководствуясь лишь своими интересами.
Российская газета 00:29
75
Политика

Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками

Газета.Ru 00:36
Происшествия

Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

Lenta.ru вчера в 23:45
Общество

«Проект» узнал о квартире депутата Фетисова в Trump Hotel в Нью-Йорке

Семья депутата Госдумы Вячеслава Фетисова владеет квартирой Trump International Hotel & Tower в Нью-Йорке стоимостью 6,4 миллиона долларов.
Компания вчера в 03:53
7
Армия и оружие

Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Генеральный конструктор НЦВ "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев сообщил, что боевой морской вертолет Ка-52К "Катран" прошел все испытания.
Вести.Ru вчера в 23:00
29
Политика

МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями.
Известия вчера в 22:14
6
Футбол

Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:59
Игры

Разработчики ремейка игры Demon’s Souls показали игровой процесс на PS5

REGNUM вчера в 17:35
Общество

Сафронов отказался платить за сына, «взятого в заложники» в Турции

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист Лука Затравкин.
РИА Новости 00:28
547
Экономика

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых.
Известия вчера в 14:34
8
Общество

Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале

Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".
Якутия Daily вчера в 23:28
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки

В Кузбассе за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре пациента. Об этом утром 15 сентября сообщил оперативный штаб области.
Комсомольская правда - Кемерово 15 сентября в 00:15
557
Общество

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве.
РБК 00:27
11
Экономика

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.
РБК 00:15
5
Общество

В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана.
МонаВиста вчера в 15:09
199
Футбол

Мостовой раскритиковал игру московского «Спартака» при Тедеско

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой подверг критике работу наставника "Спартака" Доменико Тедеско, информирует "Матч ТВ".
ProstoProSport 00:21
Происшествия

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК вчера в 18:35
1K
Армия и оружие

Бюро расследований Украины назвало пять причин потери Крыма

Украина потеряла Крым из-за преступного сокращения ВСУ, нарушения состояния мобилизационной готовности страны, уничтожения систем ПВО и нивелирования стратегических оборонных документов.
Газета.Ru вчера в 14:11
426
Армия и оружие

ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море

«Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», – говорится в твите.
РБК вчера в 05:20
82
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Некоторые подписчики предположили, что «Волочкова будет в бешенстве».
Evo-rus.com 15 сентября в 10:11
46
Футбол

Слуцкий подверг критике новый формат Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о новом формате Кубка России по футболу.
RT на русском вчера в 16:13
2
Происшествия

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Ведомости вчера в 07:26
323
Футбол

Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя»

Форвард ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча и ещё одну встречу условно. Другие участники потасовки также получили наказания.
RT на русском вчера в 17:30
Общество

Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма

Ураган "Салли", который обрушился на южное побережье США, ослабел до тропического шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Наццентр по наблюдению за ураганами.
Газета.Ru вчера в 22:01
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное