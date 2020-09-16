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РИА Новости
РИА Новости

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На 5% сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК12:58
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

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Газета.Ru

Россия будет меньше тратить на оружие и чиновников

Газета.Ru15:16
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБК12:58
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ru13:51
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ru13:11
Эхо Москвы

Правительство намерено на 10% оптимизировать все незащищенные статьи бюджетных расходов

Эхо Москвы14:31
Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Service12:20

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
РИА Новости07:24
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море
Южный Федеральный01:06
21

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфакс14:35
6

Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Весна15:33
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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