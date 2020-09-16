Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.В источнике
С чего всё началось
Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников
Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК12:58
Подробнее о событии