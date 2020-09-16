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РИА Новости
РИА Новости

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК12:58
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URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ru13:11
Газета.Ru

Россия будет меньше тратить на оружие и чиновников

Газета.Ru15:16
Эхо Москвы

Правительство намерено на 10% оптимизировать все незащищенные статьи бюджетных расходов

Эхо Москвы14:31
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ru13:51
РИА Новости

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

РИА Новости15:38
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБК12:58
Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Service12:20

Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному
Ведомости15:07
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Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил в интервью RT, что несколько дней назад Евгения Медведева, находящаяся в Москве, в очередной раз связалась с ним и обсудила возможность возвращения к Этери Тутберидзе.
Московский Комсомолец15:45

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:18
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10
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