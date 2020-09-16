РБК 9

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.