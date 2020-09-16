Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
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В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.В источнике
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Правительство намерено на 10% оптимизировать все незащищенные статьи бюджетных расходов
Эхо Москвывчера в 14:31