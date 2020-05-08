Финансы
ИнтерфаксМинфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
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Комментарии
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ведомости 09:33
Общество
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Здоровье
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через сигарету
Роспотребнадзор допустил возможность заражения коронавирусом через сигарету.
News.ru 07:20
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Малахов вынужденно извинился перед Рудковской за статью о ее сыне
Российский телеведущий Андрей Малахов принес извинения продюсеру Яне Рудковской за скандальную статью StarHit о ее сыне Саше, который более известен, как Гном Гномыч.
Слово и Дело 06:05
Общество
В Прикамье жителям разрешили прогулки
Пермь, 8 мая 2020, 16:35 — REGNUM В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 09:35
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия ограничений
На совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах постепенного снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Оренбуржье вчера в 01:18
Общество
В Белгородской области откроют торговые центры и парки с 12 мая
Торговые центры для продажи непродовольственных товаров, летние площадки заведений общепита, парки откроют в Белгородской области с 12 мая.
ТАСС 09:49
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
Общество
В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 09:24
Общество
Россиянам советуют носить с собой документы на жилье
Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Общество
Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
Политика
Мишустин провел совещание из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
Общество
У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли.
ТАСС 06:14
Общество
Школы Кубани завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
Ученики 5-8 классов завершат образовательную программу до 22-23 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
Администрация Краснодарского края 07:35
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40