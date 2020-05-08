Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 148

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 671

Общество Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. 353

Политика Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия. 761

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 538

Общество Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 74

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 474

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Шоу-бизнес Малахов вынужденно извинился перед Рудковской за статью о ее сыне Российский телеведущий Андрей Малахов принес извинения продюсеру Яне Рудковской за скандальную статью StarHit о ее сыне Саше, который более известен, как Гном Гномыч.

Общество В Прикамье жителям разрешили прогулки Пермь, 8 мая 2020, 16:35 — REGNUM В Пермском крае штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 8 мая принял решение том, что с 12 мая жители региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые, сообщает пресс-служба краевой администрации. 19

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия ограничений На совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах постепенного снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,6K

Общество В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 4

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Здоровье В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой. 12

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