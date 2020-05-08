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Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 103

Футбол «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Общество Глава Крыма хочет запретить работу кондиционеров Симферополь, 8 мая 2020, 12:42 — REGNUM Власти Крыма намереваются запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике. 67

Общество Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. 119

Общество Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших. 30

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 15

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения. 102

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару. 79

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 568

Экономика Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. 11

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 109

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 13

Политика В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 5

Единоборства Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство. 8

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Общество Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.