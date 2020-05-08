Финансы
ИнтерфаксМинфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
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Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны, наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Общество
Глава Крыма хочет запретить работу кондиционеров
Симферополь, 8 мая 2020, 12:42 — REGNUM Власти Крыма намереваются запретить использование кондиционеров в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.
REGNUM 05:42
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
РБК 05:16
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 06 мая в 12:38
Игры
Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
Игромания.ру вчера в 14:37
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru вчера в 10:44
Экономика
Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров
Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 06 мая в 12:10
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Общество
Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году
Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Общество
В Минске запретили шествие «Бессмертного полка»
РИА Новости 07:17
Футбол
Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» против «Черноморца»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о договорном поединке, который «красно-белые» якобы провели против одесского «Черноморца» в 1970-м году.
Евро-футбол.ру 06:24