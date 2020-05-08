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Общество В России выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн человек Москва, 8 мая 2020, 14:03 — REGNUM Почти 1,2 млн российских граждан получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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