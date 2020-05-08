Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
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Минфин утроит продажу валюты из Фонда национального благосостояния

Вести.Ru06:04

Бюджет России в мае недополучит более 190 млрд рублей нефтегазовых доходов

News.ru05:58

Минфин с 13 мая по 4 июня направит на продажу валюты 193,1 млрд рублей

ТАСС05:45

Минфин РФ назвал ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов в мае

REGNUM05:29

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Интерфакс05:27

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Российская газета05:23

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Говорит Москва05:53
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