Экономика
ИнтерфаксМинфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей
Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
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Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Авто
Volkswagen начал производство большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Энергетика
Цены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Космос
Межзвездная комета Борисова развалилась на две части
Армия и оружие
СК РФ возбудил три уголовных дела в отношении боевиков ВСУ в Донбассе
Москва, 3 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил три уголовных дела по статьям «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Футбол
Карпин подрался с охраной аэропорта в Москве
Кино
Трехминутный кошмар: режиссер «Шазама» снял пугающую короткометражку
В Сети появился новый короткометражный хоррор от режиссера Дэвида Сандберга, создателя «Проклятия Аннабель» и супергеройской экранизации комиксов «Шазам».
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Энергетика
Минэнерго не ждет падения цен на бензин
Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
Общество
Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции
В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
В Чечне запретили нахождение на улице ночью
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Экономика
Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии
Какие субсидии могут получить мусорные операторы На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось в четверг, 2 апреля, с участием представителей Минприроды, Минфина, "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы), обсудили меры поддержки региональных операторов по вывозу отходов на время эпидемии коронавируса, сообщил РБК источник в аппарате Абрамченко.
Энергетика
ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу 6 апреля: СМИ
ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости.