Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

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Авто Volkswagen начал производство большого кроссовера Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

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Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

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Транспорт РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Армия и оружие Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

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Общество Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.

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Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.