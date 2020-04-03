Экономика
ИнтерфаксМинфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей
Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
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Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Общество
Какие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже
Параллельно сегодня, 3 апреля, правительство региона внесло дополнения в порядок работы предприятий и организаций на ближайший месяц.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Космос
Что в США говорят о российских военных планах на космос
По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Здоровье
Врач: некоторые советы для защиты от коронавируса могут быть опасны
Инфекционист раскрыл "основную цель" коронавируса Некоторые советы, которые распространяют в интернете, могут быть и вовсе опасными для здоровья человека, утверждает Блинова.
Кино
Студия Disney назвала даты выхода перенесенных из пандемии фильмов
Премьера первого фильма, перенесенного из-за пандемии коронавируса, состоится 24 июля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.
Здоровье
Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса
Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Энергетика
Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Политика
США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок
2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц
Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных фото
Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне на сайте патентного ведомства Бразилии появились официальные изображения Nissan X-Trail следующей генерации.
Авто
Названы цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Политика
РБК: США купили у России ИВЛ, произведенные компанией под санкциями
США закупили у России аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные компанией под американскими санкциями, пишет РБК.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Экономика
Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Общество
Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии
Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».