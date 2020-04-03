Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
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Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин объявил, что в апреле продаст валюту из фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита

Эхо Москвы05:31

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26

Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

Российская газета05:16

Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

Газета.Ru05:32

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

РБК05:06

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

ТАСС05:31
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
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Вести.Ru 15:24
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Что в США говорят о российских военных планах на космос

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В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT

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Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса

Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
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Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
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23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
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В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

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Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных фото

Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне на сайте патентного ведомства Бразилии появились официальные изображения Nissan X-Trail следующей генерации.
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Названы цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

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РБК: США купили у России ИВЛ, произведенные компанией под санкциями

США закупили у России аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные компанией под американскими санкциями, пишет РБК.
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Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
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