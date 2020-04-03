Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

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