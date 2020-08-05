Финансы
ИнтерфаксМинфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
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Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Футбол
Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение
Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 03:49
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
Космос
Источник странных сигналов из космоса определили ученые
Загадочные внегалактические сигналы из космоса, более известные как FRB (быстрые радиовсплески), оказались очень похожи на радиоизлучение мертвой звезды, находящейся на расстоянии 14 350 световых лет от Земли, пишет «Популярная Механика».
Live24 03:44
Общество
В квартире бывшего президента «Интеко» проходит обыск
Неназванный источник сообщил агентству о том, что в квартире Солощанского в центре Москвы в переулке Гранатном следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного дела.
ИА Красная Весна 03:06
Наука
Детские психологические травмы ускоряют биологическое старение
По мнению ученых, именно насилие в детском возрасте вызывает преждевременное биологическое старение организма.
Evo-rus.com 01:33
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Культура
Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии
Среди номинантов с искаженными именами были и белые люди, но Мартина все равно моментально обвинили в расизме.
РЕН ТВ 06:02
Происшествия
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Космос
Роскосмос отправит двух туристов на МКС в конце 2021 года
ПолитРоссия 02 августа в 04:00
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
Армия и оружие
Летчиков истребителя Су-57 защитили от света ядерных взрывов
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования, которые были заложены при проектировании.
РЕН ТВ 06:51
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс признался в наркозависимости
В легендарном фильме о Гарри Поттере артист сыграл роль одного из отрицательных персонажей - Люциуса Малфоя.
Paparazzi.ru 05:41
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47