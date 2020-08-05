Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
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