Финансы
ИнтерфаксМинфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
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В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом
В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 04:27
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РБК 07:14
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG.
Коммерсантъ 07:11
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Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости вчера в 01:00
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Компания Logitech представила руль и педали Logitech G923
Швейцарская компания Logitech International S.A. представила руль и педали модели Logitech G923.
Дни24 07:17
Экономика
Заполняемость гостиниц Петербурга к концу лета может достичь 50%
К началу сентября 2020 года заполняемость гостиниц Петербурга может достичь 50%.
DP.RU 06:06
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
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BFM.ru 03:36
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Общество
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена
Владимир Гарюгин, в течение тридцати лет возглавлявший Петербургский метрополитен, покинул свою должность.
Российская газета вчера в 09:11
Фигурное катание
Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко
Победительница первенства Европы Алена Косторная провела первую тренировку в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru 04:50
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
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REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
Хоккей
ХК «Локомотив» крупно проиграл петербургскому СКА на турнире в Сочи
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» со счетом 0:6 проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Коммерсантъ Ярославль 05:20
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56