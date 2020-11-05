Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семёнкина на время проверки по поводу визита чиновника за границу, совершённого на частном самолете.
С 9 ноября в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фуд-кортов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Как сказано в публикации, беря во внимание вооруженные силы и военную инфраструктуру Китая и России, количество целей, по которым ВВС США могут нанести удар в случае вооруженного конфликта, может превысить число целей, атакованных во время всех американских кампаний за последние 30 лет.