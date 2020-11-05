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ТАСС
ТАСС

Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на продажу валюты 50,1 млрд рублей

РБК
ПРАЙМ
Mockva.ru
Газета.Ru
ФАН
Аргументы и Факты
АК&М
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Парламентская газета
Минфин РФ направит на продажу валюты с 9 ноября по 4 декабря 50,1 млрд рублей, по 2,5 млрд рублей ежедневно, сообщает министерство.В источнике
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