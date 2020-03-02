Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Читать в источнике
Оценить315
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Общество
Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса
Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Лавров оценил возможность нового саммита в «нормандском формате»
Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
В Британии захотели вывести на улицы войска для борьбы с коронавирусом
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране.
Армия и оружие
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit
Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Игры
В марте в PS Now появились Control, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus
Полный список игр, добавленных в PS Now в марте: Shadow of the Tomb Raider (шесть месяцев); Control (шесть месяцев); Wolfenstein II: The New Colossus; NASCAR Heat 3; Nights of Azure; Nights of Azure 2: Bride of the New Moon; Warriors All-Stars; Toukiden Kiwami; Toukiden 2; Romance of the Three Kingdoms 13; Dead or Alive 5 Last Round.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны Советского Союза Владимир Михайлович Шуралев погиб в автомобильной аварии, произошедшей рядом с его домом.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Политика
ДНР решила подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России
В Донецкой народной республике (ДНР) решили подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России.
Политика
Лукашенко заявил о планах получить у США дешевый кредит на нефтепровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах воспользоваться дешевыми кредитами США на строительство нефтепровода из Балтики.
Политика
Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты
Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Космос
Ученые назвали способ развить скорость света
Специалисты из Гарвардского университета озвучили новый потенциальный способ достижения скорости света во время межзвездных перелетов на космических кораблях.
Футбол
Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси
«Барселона» планирует купить четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Шоу-бизнес
Больная Анастасия Заворотнюк покинула Россию
По данным СМИ лечение Заворотнюк в Италии могла оплатить экс-возлюбленная Петра Чернышева фигуристка Наоми Ланг.
Здоровье
ЧП в поликлинике. У жителя Сургутского района подозревают коронавирус
Сегодня житель поселка Белый Яр обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание и высокую температуру.