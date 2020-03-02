Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС03:42

Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13

В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

Rambler News Service03:43

Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Российская газета05:24

Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

Интерфакс03:37

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27
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Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Общество

Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса

Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
EastRussia вчера в 20:00
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Лавров оценил возможность нового саммита в «нормандском формате»

Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
РИА Новости 07:41
Происшествия

В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

В Британии захотели вывести на улицы войска для борьбы с коронавирусом

Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране.
Lenta.ru 06:16
Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Российская газета 02:17
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Игры

В марте в PS Now появились Control, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus

Полный список игр, добавленных в PS Now в марте: Shadow of the Tomb Raider (шесть месяцев); Control (шесть месяцев); Wolfenstein II: The New Colossus; NASCAR Heat 3; Nights of Azure; Nights of Azure 2: Bride of the New Moon; Warriors All-Stars; Toukiden Kiwami; Toukiden 2; Romance of the Three Kingdoms 13; Dead or Alive 5 Last Round.
CyberSport.ru 06:36
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны Советского Союза Владимир Михайлович Шуралев погиб в автомобильной аварии, произошедшей рядом с его домом.
Pravda.Ru вчера в 05:29
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru 06:53
Политика

ДНР решила подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России

В Донецкой народной республике (ДНР) решили подключиться к обсуждению поправок в Конституцию России.
Lenta.ru 06:54
Политика

Лукашенко заявил о планах получить у США дешевый кредит на нефтепровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах воспользоваться дешевыми кредитами США на строительство нефтепровода из Балтики.
Ruposters.ru 06:27
Политика

Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты

Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.
Коммерсантъ 07:43
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Происшествия

Женщина раскрыла тайну напугавшего детей призрака

Lenta.ru 07:27
Космос

Ученые назвали способ развить скорость света

Специалисты из Гарвардского университета озвучили новый потенциальный способ достижения скорости света во время межзвездных перелетов на космических кораблях.
Дни24 04:31
Футбол

Sport.es: «Барса» хочет купить двух защитников и двух форвардов ради Месси

«Барселона» планирует купить четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Бомбардир.ру 07:51
Шоу-бизнес

Больная Анастасия Заворотнюк покинула Россию

По данным СМИ лечение Заворотнюк в Италии могла оплатить экс-возлюбленная Петра Чернышева фигуристка Наоми Ланг.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:14
Здоровье

ЧП в поликлинике. У жителя Сургутского района подозревают коронавирус

Сегодня житель поселка Белый Яр обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание и высокую температуру.
СургутИнформТВ 03:17
Происшествия

Уволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

Газета.Ru 07:41
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