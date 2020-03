Полный список игр, добавленных в PS Now в марте: Shadow of the Tomb Raider (шесть месяцев); Control (шесть месяцев); Wolfenstein II: The New Colossus; NASCAR Heat 3; Nights of Azure; Nights of Azure 2: Bride of the New Moon; Warriors All-Stars; Toukiden Kiwami; Toukiden 2; Romance of the Three Kingdoms 13; Dead or Alive 5 Last Round.