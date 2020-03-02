Экономика

КомпанияКомпанияЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка

Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.
Читать в источнике
Комментировать233
Владимир Колычев
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19

Подробнее о событии

Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Российская газета05:24

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русскомвчера в 09:33

Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

Интерфакс03:37

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка

Ведомостивчера в 15:12

Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The Pop

Дни24 11:14
Общество

AliExpress предупредил о возможных задержках посылок

Китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса.
Взгляд.ру 11:47
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Политика

Путин внес поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внес поправку о браке.
Московский Комсомолец вчера в 09:56
Общество

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 11:17
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Интерфакс 02:54
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика Сегодня 17:43
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
РИА Новости 19:03
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
ТАСС 13:19
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Армия и оружие

В Белоруссию приглашены британские морпехи

Военное обозрение 01 марта в 06:22
Футбол

Чигринский рассказал о конфликте Ибрагимовича с Гвардиолой

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский рассказал о своем разговоре со Златаном Ибрагимовичем, в котором тот рассказал о своем желании покинуть каталонский клуб.
ProstoProSport 02:51
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
РБК 20:10
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Экономика

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Piter.tv 03:49
Происшествия

В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело

Российская газета 09:40
Авто

BMW представила электрокар BMW i4

Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Tvoe-avto.com 06:06
Авто

Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей

Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.
3DNews 06:39
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости 01 марта в 19:29
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru 16:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Общество

В Румынию без объяснения причин не пустили российского ученого

Власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.
РЕН ТВ 14:08
Армия и оружие

Сирийские самолеты приостановили полеты после атаки турецкого F-16

Lenta.ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное