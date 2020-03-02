Экономика
КомпанияЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка
Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.
Читать в источнике
Оценить333
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Общество
AliExpress предупредил о возможных задержках посылок
Китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Путин внес поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внес поправку о браке.
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
Политика
В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Происшествия
Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Армия и оружие
В Белоруссию приглашены британские морпехи
Футбол
Чигринский рассказал о конфликте Ибрагимовича с Гвардиолой
Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский рассказал о своем разговоре со Златаном Ибрагимовичем, в котором тот рассказал о своем желании покинуть каталонский клуб.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Экономика
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Авто
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
В Румынию без объяснения причин не пустили российского ученого
Власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.