Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.

Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.

ЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка

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