Экономика

РБКРБКМинфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

В Министерстве финансов считают возможным изменение — в соответствии с предложением Банка России — срока перечисления в бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
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Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

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Два российских военных самолета перелетели на Хмеймим через Турцию

Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в минувшее воскресенье, первого марта, прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

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Нижегородская область активно борется за «Культурный код»

Нижегородская область продолжает борьбу за право проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».
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Звезда фильма «Охота на пиранью» Виктория Исакова долгие годы скрывала от публики страшную тайну — ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте.
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
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Кроме «базовой» Alfa Romeo Giulia GTA представлена и экстремальная версия Alfa Romeo Giulia GTAm (Modificata), которая отличается еще более агрессивным обвесом, двухместным салоном со спортивными сиденьями спереди с 6-точечными ремнями безопасности и полукаркасом безопасности вместо заднего дивана, а также поликарбонатными панелями вместо заднего остекления.
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В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
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В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
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Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Коммерсантъ 05:43
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
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Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake

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Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
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Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы

Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
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Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

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Елена Степаненко пошутила об изменах мужа

Совсем недавно Елена Степаненко приятно удивила фанатов своим внешним видом – многие отметили, как посвежела и похорошела любимая юмористка.
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Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса для человечества

Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса для человечества.
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Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем.
Мурманский вестник 01 марта в 06:41
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 05:27
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
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Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
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РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости вчера в 00:22
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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