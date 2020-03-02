Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13

В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

Rambler News Service03:43

Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС03:42

Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

Интерфакс03:37

Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Российская газета05:24

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Музыка

Little Big поедет от России на «Евровидение»

Би-порт 01:09
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Политика

В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»

Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
РИА Новости 06:04
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Коммерсантъ 05:43
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 02:01
Авто

Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте

"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Faktom 04:26
Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Политика

Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе

Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.
Взгляд.ру 05:58
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Известия 04:45
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Гаджеты

Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

Согласно Reuters, Apple заплатит владельцам iPhone по 25 долларов компенсации за смартфон, хотя эта сумма может быть скорректирована в зависимости от количества заявленных претензий.
MobiDevices 01:39
Происшествия

Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве своего собутыльника, говорится в сообщении столичного управления СКР.
Вести.Ru 06:08
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Биатлон

Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавируса

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:17
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Здоровье

Власти Украины обеспечат граждан бесплатной медициной

Граждане Украины получат доступ к бесплатным медицинским услугам.
SNG.Today 04:03
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына

Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Известия 05:31
Политика

Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка

Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.
LipetskMedia.ru 06:25
Общество

Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
РЕН ТВ 05:51
Армия и оружие

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

НТВ 03:05
Общество

Алиханов анонсировал жилое строительство у Дома Советов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с ТАСС рассказал о планах по строительству жилых домов вблизи от Дома Советов в центре Калининграда.
Русский Запад 06:17
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

РИА Новости 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное