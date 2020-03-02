Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Политика В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях» Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.

Спорт Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

Происшествия Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.

Политика Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.

Гаджеты Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone Согласно Reuters, Apple заплатит владельцам iPhone по 25 долларов компенсации за смартфон, хотя эта сумма может быть скорректирована в зависимости от количества заявленных претензий.

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Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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Политика Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.

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