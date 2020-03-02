Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Читать в источнике
Оценить310
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Музыка
Little Big поедет от России на «Евровидение»
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Политика
В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Авто
Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте
"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Армия и оружие
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Политика
Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе
Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone
Согласно Reuters, Apple заплатит владельцам iPhone по 25 долларов компенсации за смартфон, хотя эта сумма может быть скорректирована в зависимости от количества заявленных претензий.
Происшествия
Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве своего собутыльника, говорится в сообщении столичного управления СКР.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Биатлон
Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавируса
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Здоровье
Власти Украины обеспечат граждан бесплатной медициной
Граждане Украины получат доступ к бесплатным медицинским услугам.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына
Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Политика
Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка
Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Общество
Алиханов анонсировал жилое строительство у Дома Советов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с ТАСС рассказал о планах по строительству жилых домов вблизи от Дома Советов в центре Калининграда.
Общество