Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Финмаркет29 февраля в 02:49
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Первые сюжетные дополнения DOOM Eternal посвятят Думслееру
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Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
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Ученица одной из школ города Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
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Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Армия и оружие
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Геологи подтвердили, что Земля в древности могла быть покрыта океаном
Миллиарды лет тому назад на планете Земля полностью был океан.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Армия и оружие
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Цель российской военной полиции – обеспечение безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и мирных граждан по трассам М4 и М5, отметил командир патруля.
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В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
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СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса
Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.