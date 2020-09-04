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Саминвестор
Саминвестор

Минфин сможет потратить до 1% ФНБ на покрытие дефицита бюджета

3 сентября 2020 года стало известно, что в 2021 году Министерство финансов РФ сможет потратить до 1% Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.В источнике
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Сиб.фм

Правительство готовится покрыть дефицит бюджета из средств Фонда национального благосостояния

Сиб.фм4 сентября в 12:45
Саминвестор

Минфин сможет потратить до 1% ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Саминвестор4 сентября в 02:14
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Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо
Московский Комсомолец09:44
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Москва вошла в топ городов с самой эффективной экономической политикой

«Достаточно высокие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики городскими властями, а также с диверсифицированной и устойчивой структурой экономики», – пояснил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.
Ведомости05:21
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Спасатели нашли пропавших в горах Сочи туристов

В Краснодарском крае завершены поисково-спасательные работы, 8 детей и 3 тренера из тверского региона эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Аргументы недели09:11
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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McDonald’s опроверг информацию об установке комплекса для распознавания лиц в ресторане

Комплекс VisionLabs Thermo, по данным разработчика, может измерять температуру одновременно у 40 человек, отслеживать текущее положение человека, чья температура повышена, и установить круг контактировавших с ним лиц.
ТАСС10:14