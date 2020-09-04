3 сентября 2020 года стало известно, что в 2021 году Министерство финансов РФ сможет потратить до 1% Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.