Минфин сможет потратить до 1% ФНБ на покрытие дефицита бюджета
3 сентября 2020 года стало известно, что в 2021 году Министерство финансов РФ сможет потратить до 1% Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.В источнике
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Правительство готовится покрыть дефицит бюджета из средств Фонда национального благосостояния
Сиб.фм4 сентября в 12:45